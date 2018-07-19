Боевые лазерные комплексы "Пересвет" поступили на вооружение Воздушно-космических войск России. Минобороны РФ опубликовало в Интернете видео движения и подготовки к работе боевого лазера.

Комплексы "Пересвет" уже развернуты на местах своей дислокации. Сообщается, что для них подготовлена вся нужная инфраструктура. Военнослужащие подразделений, на вооружение которых поступили лазерные комплексы, проходили переподготовку на базе Военно-космической академии имени Можайского.

Лазерный комплекс "Пересвет" - первый российский боевой комплекс на новых физических принципах. Анонсирован главой российского государства Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. Конкретные данные о комплексе засекречены.