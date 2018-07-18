Гиперзвуковая ракета "Кинжал" способна поражать цели на расстоянии 1,5 тысячи километров. Комплекс "Искандер-М" достигает дистанции до 500 километров. "Кинжал" - адаптация ракеты комплекса "Искандер" под авиационный носитель. Разведка США узнала о новых испытаниях в России ракет комплексов "Кинжал"

Ракета оперативно-тактического комплекса "Искандер" может поражать цель на дистанции до 500 километров, передает РИА Новости. Как поясняют эксперты, авиационной ракете "Кинжал" в меньшей мере надо преодолевать земное притяжение. По словам члена экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии России Виктора Мураховского, самолёт во время спуска летит на сверхзвуке.

Уникальная ракета "Кинжал" была представлена президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному собранию. По его словам, ракета гарантированно преодолевает все системы противоракетной и противовоздушной обороны.