В России начались испытания новейшего «летающего радара»

В России проводятся испытания новейшего самолета дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) и управления А-100. Одним из главных достоинств этого уникального комплекса является его радиопрозрачность.

В процессе испытаний самолета российские специалисты создали и уже отработали уникальные технологии производства радиопрозрачных обтекателей больших размеров. У А-100, по сравнению со своим предшественником А-50, серьезно улучшилась дальность обнаружения целей, возросло количество одновременно сопровождаемых объектов и скорость обработки информации.

Также увеличилась помехозащищенность самолета. А-100 сможет наводить на цели во всем диапазоне скоростей и высот в условиях наличия помех.

В работе над проектом участвует широкая кооперация предприятий отечественной промышленности при поддержке ведущих научных центров Российской академии наук.