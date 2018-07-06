В Госдуме раскрыли особенности российских истребителей поколения 6++

Председатель комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций ОПК Владимир Гутенев рассказал, что российскими истребителями поколения 6+ и 6++ станет управлять искусственный интеллект. Западные СМИ: МиГ-31 является "поистине убийственным" самолетом

Самолет сможет вести радиоэлектронную борьбу и действовать в беспилотном режиме. Технология позволит улучшить характеристики истребителя, уменьшить ее стоимость и технические объемы.

Благодаря тому, что скорость в режиме форсажа может приблизиться к гиперзвуковой, истребитель будет стремительно преодолевать рубежи обороны противника, передает ТАСС.

Гутенев отметил, что технология "стелс" будет играть все меньшую роль из-за расширения диапазона сканирования воздушного пространства, что даст возможность обнаруживать малоразмерные и малозаметные цели на большом удалении.

Использование аддитивных технологий и композиционных материалов, по словам Гутенева, сделает самолет более ремонтопригодным и приспособленным к модернизации.