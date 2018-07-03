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Эксперт оценил приказ главы Генштаба ВСУ о декоммунизации
3 июля 2018, 19:59 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов прокомментировал подписанный начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктором Муженко приказ о декоммунизации.
«Ну не будут они больше звездочки на погонах носить. В рамках общей стратегии Украины, направленной на построение антироссийской риторики, это совершенно логичное и закономерное решение. Непонятно, почему к этому привлекается какое-то дополнительное внимание. Это общая тенденция для всех сторон жизнедеятельности Украины. Не стоит удивляться подобного рода мероприятиям. Конечно, все понимают, что сущность от этого не изменится. Будут переименования, смена символики, но на этом все и закончится. Решение основано на антироссийской политике», - заявил эксперт, комментируя приказ о декоммунизации в ВСУ. Его слова приводит RT.
Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко сообщил в своем фейсбуке: "Подписал приказ Генерального штаба, который четко регламентирует выполнение командирами (начальниками) всех уровней управления Закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете их символики".
"Это подтверждение правильности нашего курса", - заявил Муженко. Он также негативно оценил присвоение президентом России Владимиром Путиным почетных наименований одиннадцати российским воинским частям, имеющим отношение к географическим наименованиям населенных пунктов на Украине, обвинив Россию в краже украинской воинской истории и славы.
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