Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук объяснил, почему армия Украины все еще не «самая мощная в Европе» и что нужно сделать, чтобы она в ближайшее время стала таковой.

Как заявил военный в телеэфире, всему виной – коррупция. Главная причина отставания ВСУ от других армий мира, по его мнению, в том, что огромные средства, предназначенные для украинской армии, регулярно выводятся из государства через офшоры.

«Если бы все эти деньги направлялись не в карманы чиновников, а в экономику, в том числе и в военную промышленность, у нас бы уже давно была одна из самых мощных армий в мире и, возможно, самая мощная армия в Европе», - заявил Костанчук.

Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 000 человек из-за роста самоубийств, алкоголизма и дезертирства в рядах ВСУ, сообщает РИА Новости.