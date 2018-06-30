//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа
- Опубликован список из 100 лучших песен XXI века
- Кержаков забрал ребенка у жены из-за денег, рассказал известный адвокат
- Подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Армия 13+
Стало известно, почему ВСУ все еще не "самая мощная армия Европы"
30 июня 2018, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]
Бывший участник операции в Донбассе Тарас Костанчук объяснил, почему армия Украины все еще не «самая мощная в Европе» и что нужно сделать, чтобы она в ближайшее время стала таковой.
Как заявил военный в телеэфире, всему виной – коррупция. Главная причина отставания ВСУ от других армий мира, по его мнению, в том, что огромные средства, предназначенные для украинской армии, регулярно выводятся из государства через офшоры.
«Если бы все эти деньги направлялись не в карманы чиновников, а в экономику, в том числе и в военную промышленность, у нас бы уже давно была одна из самых мощных армий в мире и, возможно, самая мощная армия в Европе», - заявил Костанчук.
Ранее главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос сообщал, что небоевые потери ВСУ с 2014 года превысили 10 000 человек из-за роста самоубийств, алкоголизма и дезертирства в рядах ВСУ, сообщает РИА Новости.
Ловчев о футболе эпохи Абрамовича
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
//В мире
Трамп назвал темы, которые планирует обсудить с Путиным во время скорой встречи
//Новости Гнездо.ру
//В мире
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Наука
Составлен список продуктов, провоцирующих рак и защищающих от него
Жена Кержакова неожиданно призналась, что она наркоманка и оклеветала мужа
//Армия
Стало известно, почему ВСУ все еще не "самая мощная армия Европы"
//Общество
Президиум Госсовета Крыма поддержал увеличение пенсионного возраста
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
В ДНР заявили о готовности к соблюдению «хлебного перемирия»
//В мире
Во Франции нашелся кенгуру, сбежавший из зоопарка два месяца назад
//Новости СМИ2
//Футбол
//Общество
"Вы в аду гореть будете!", Макаревич обратился к карательно-сажательным органам
//В мире
//Новости Redtram
Кержаков забрал ребенка у жены из-за денег, рассказал известный адвокат
//Спорт
Подтвердились слухи о том, что Ксения Собчак ждет второго ребенка
//Политика
Путин подписал указ о национальном плане противодействия коррупции
//Общество
//Общество
Конституционный суд Австрии официально признал существование третьего пола
//В мире
Пушков высказался о попытках Порошенко сорвать "Северный поток -2"
//В мире
Тука: Украина может противопоставить МВФ РФ в Азовском море только дулю
//В мире
Леонид Кравчук посоветовал украинским властям, как вернуть Крым
//Туризм
Зажигательный танец четы Пугачевой-Галкина покорил пользователей Сети