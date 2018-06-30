Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что в ближайшее время, в течение месяца Тихоокеанский флот получит новый корабль – корвет проекта 20380 «Громкий».

«В течение месяца, мы надеемся, что один корвет перейдет на сдаточную базу во Владивосток», - заявил Криворучко.

Строительство корвета «Громкий» (проект 20380) началось в 2012 году. Это второй корабль серии. Корвет будет вооружен ракетами «Калибр» и задействован для охраны морской прибрежной зоны на Дальнем Востоке России.

Первый корабль проекта 20380 – корвет «Совершенный», поступил на Тихоокеанский флот в июле 2017 года. Сейчас на стапелях еще два корабля этого класса. Всего Тихоокеанский флот рассчитывает получить восемь таких кораблей, передает РИА Новости.