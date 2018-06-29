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На Армейские международные игры приедут команды из 32 стран
29 июня 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
В 2018 году в Армейских международных играх примут участие команды из 32 стран. Впервые примут участие команды Алжира, Вьетнама, Судана, Мьянмы, Пакистана и Филиппин, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
«На этот раз на Игры приедет 181 команда из 32 стран. Это почти на треть больше, чем в прошлом году. Впервые в турнире свое мастерство покажут военнослужащие из Алжира, Вьетнама, Судана, Мьянмы, Пакистана и Филиппин», - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании.
«До открытия Игр остался ровно месяц. За это время необходимо сделать все, чтобы создать максимально комфортные условия не только для участников, но и для многочисленных поклонников армейского спорта», - подчеркнул Шойгу.
В этом году на Армейских международных играх конкурсы организовывают Россия, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Казахстан, Иран и Армения. Россию на Играх будет представлять сборная команда ВДВ, сообщает RT.
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