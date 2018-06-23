Над крупными городами России развернули радиолокационную защиту

Над крупнейшими городами России развернуто сплошное радиолокационное поле на малых высотах. Оно способно обнаруживать низколетящие цели, в том числе беспилотные летательные аппараты.

«На сегодняшний день над всеми крупнейшими городами России у нас создано дежурное радиолокационное поле на малых высотах», - сообщил начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил России генерал-майор Андрей Кобан.

Генерал-майор Кобан добавил также, что на сегодняшний день успешно реализуются еще две приоритетные задачи. Это оснащение радиотехнических войск современными и перспективными средствами вооружения, уровень которого уже достиг на данный момент 70%, а также создание радиолокационного поля и контроля воздушного пространства в арктической зоне.

«Боевые расчеты, выполняющие задачи в Арктике, показывают достаточно эффективный результат в особых климатических условиях этой зоны», - приводит слова генерал-майора РИА Новости.