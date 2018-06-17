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Белорусский спецназ прибыл на учения "Славянское братство"
17 июня 2018, 22:01 [ «Аргументы Недели» ]
В Краснодарский край прибыли белорусские десантники. Они примут участие в совместных учениях «Славянское братство 2018», которые пройдут с 18 по 28 июня на полигоне «Раевский» под Новороссийском.
«Накануне на железнодорожную станцию «Тоннельная» под Новороссийском прибыл эшелон с воинским контингентом сил специальных операций вооруженных сил республики Беларусь, который будет принимать участие в совместном тактическом учении «Славянское братство 2018», - сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.
Для участия в международных маневрах из белорусского Витебска прибыло 250 десантников и более 40 единиц военной техники. Российские десантники торжественно встретили белорусских коллег. Затем совместная колонна проследовала маршем на полигон «Раевский», сообщает РИА Новости.
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