Корветы Каспийской флотилии вошли в Средиземное море

Корветы Каспийской флотилии "Град Свияжск" и "Великий Устюг", оснащенные крылатыми ракетами "Калибр-НК", прошли пролив Босфор и теперь бороздят волны Средиземного моря.

Ранее малые ракетные корабли совершили переход по Волго-Донскому каналу из Астрахани в Черное море. Корветы пополнят российскую группировку у берегов Сирии. Местом дислокации станет военно-морская база в Тартусе.

Сегодня российские корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне и приступят к выполнению поставленных задач, передает РИА Новости.

Ранее к берегам Сирии уже прибыла группировка в составе Больших десантных кораблей и малых ракетных крейсеров с антидиверсионным оборудованием.

Президент России Владимир Путин 16 мая в Сочи заявил о том, что корабли с ракетами "Калибр" будут стоять на вооружении в Средиземном море в связи с тем, что в Сирии продолжает сохраняться напряженная обстановка.