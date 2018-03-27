ВВС США опубликовали видео воздушного боя будущего

Лаборатория перспективных разработок ВВС США опубликовала видеоролик о том, как будет выглядеть война в воздухе в недалеком будущем - если судить по описанию к видеозаписи, в 2030 году.

В видео воюют истребители, беспилотники, происходит запуск ракеты, которая выключает свет в окнах домов населенного пункта. Пилот в кабине самолета опознается бортовым компьютером по технологии FaceID, его летный костюм снабжен медицинскими датчиками. Ключевым моментом видео является сценка, где по команде пилота беспилотники уничтожают зенитную ракетную систему противника ПВО С-125 «Печора».