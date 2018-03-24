Видео, как новейший российский БТР-82А ныряет в воду с десантного катера
24 марта 2018, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]
В интернете появилась видеозапись, как модернизированный БТР-82А спускается под воду с носовой рампы десантного катера «Денис Давыдов» и далее всплывает, держа путь к берегу.
БТР-82А представляет собой глубоко модернизированную версию БТР-80. Основным оружием этого бронетранспортера, способного преодолевать водные преграды, является 30-миллиметровая пушка 2А72. В экипаж входят три человека. Вместимость машины - 10 человек. В настоящее время бронетранспортер получил новый боевой модуль, изменения коснулись длины перископа, а также больше стал щиток, который предохраняет от большой волны. Двигатель улучшен и переработан, он стал мощнее, боевая машина получила новую систему управления огнём.
Видео опубликовал ресурс «Военный Осведомитель».
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