Опубликована видеозапись работы акустической лазерной пушки США

Исследователи из Управления оружия несмертельного воздействия Пентагона создали прототип акустической пушки, использующей для генерации громких звуков лазерное излучение.

Акустическая пушка в состоянии передавать голосовые команды и звуки интенсивностью до 150 децибел. Это крайне неприятно для человеческого слуха. Кстати, подобные устройства применяют в США для разгона несанкционированных митингов.

Подобное акустическое оружие не приводит к смерти человека, но имеет возможность временного поражения людей. Американские военные пользуются им с 1990-х годов и называется оно LRAD.

Работу не летального оружия показали на видео, размещенном на видеохостинге YouTube. Один из генераторов формирует в воздухе шар из плазмы за 10-15 секунд, а второй направляет на него лазерный луч очень узкого спектра. Лазерное излучение с плазмой взаимодействуют и возникает яркое свечение и громкий звук.