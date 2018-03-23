Возможности нового российского супероружия продемонстрированы на видео

Опубликован видеоролик, в котором демонстрируются возможности нового российского оружия «Кинжал», «Сармат», «Авангард», «Посейдон», «Буревестник», а также боевого лазерного комплекса «Пересвет». Минобороны: Путин показал не все новое оружие России

RT показал оружие, которое имел в виду российский президент Владимир Путин, когда в ходе послания Федеральному собранию сказал: «Нас не слушали, послушайте сейчас». В видеоролике рассказывается, как новейшее российское вооружение сможет восстановить ядерный паритет России и США. Авторы говорят о том, что нужно прекратить все время «грозить кулаком» и опять вернуться к мирным переговорам, так как государства понимают, что в случае атаки при равных силах «ударом возмездия» будут уничтожены все.

Глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен уже заявил, что у Соединённых Штатов нет эффективных средств защиты против российского гиперзвукового оружия.