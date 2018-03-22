Сайт Минобороны подвергся мощным кибератакам с Запада и Украины

В четверг, 22 марта, сайт Министерства обороны подвергся DDoS-атакам в ходе завершающего этапа голосования по выбору названия нового стратегического вооружения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Службами компьютерной безопасности ведомства все семь ddos-атак на сайт были нейтрализованы. Попытки атаковать сайт были произведены с территории Западной Европы (страна установлена, уточнили в Минобороны), Североамериканского континента и Украины.

Как сообщалось ранее, выбраны названия для боевого лазерного комплекса, беспилотного подводного аппарата и ядерной крылатой ракеты. Новый боевой лазерный комплекс получил название "Пересвет". Крылатая ракета с ядерной энергоустановкой будет названа "Буревестник", и подводный беспилотник наречен "Посейдоном".



Разработки в области новых вооружений в России не ограничиваются тем, что озвучил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, глава государства Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Об этом сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов.