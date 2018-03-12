В Подмосковье военные будут маскироваться с помощью надувных «Искандеров»

Расквартированный в Подмосковье 45-й инженерно-маскировочный полк получил новую партию надувных макетов вооружения: это зенитные ракетные комплексы "Бук" и С-300, а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер".

Новые образцы вооружения помогут военным повысить "живучесть" современной военной техники и других объектов. Об этом сообщили на сайте Минобороны РФ.

Также в полк поступили маскировочные комплекты для снежных, растительных и пустынно-степных фонов для скрытия вооружения, военной и специальной техники от оптических, радиолокационных и телевизионных средств разведки.

Учтены даже мелкие детали: окна кабин надувных грузовиков и пусковых установок выполнены из бликующего на солнце материала, что привлекает дополнительное внимание разведывательных самолетов и беспилотников. Ствол резинового танка выравнивают металлической трубой.

45-й инженерно-маскировочный полк был сформирован в июне 2017 года. Одной из его основных задач являются скрытие и имитация стратегически важных военных объектов. В армии полк получил прозвище "надувной".