Специалисты Вооруженных сил РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса устранили все недочеты экипировки "Ратник", сообщил начальник военно-научного комитета Сухопутных войск РФ Андрей Романюта.

В ближайшие недели обновленная версия экипировки «Ратник» будет доведена до всех предприятий ОПК России.

Всего в комплект "Ратник" входит порядка десяти различных подсистем, включая средства связи, разведки и целый комплекс защиты. К концу 2018 года он получит новый многофункциональный нож, способный, в частности, выполнять функции различных инструментов. В перспективе "Ратник" получит шлем с интегрированными комплексами связи. Через них можно будет управлять войсками. Романюта в эфире радиостанции "Эхо Москвы" оценил срок создания такого "гермошлема будущего" к 2022-2025 году.