Американские танкисты назвали "Армату" слишком навороченной
8 марта 2018, 19:16 [ «Аргументы Недели» ]
Экипаж танка"Абрамс" армии США рассказал американскому военному эксперту свои мысли о новом русском танке Т-14 "Армата" в ходе его визита в Форт-Блисс, Техас. Об этом Дениэл Браун рассказал в статье в Business Insider.
Они согласились ответить на вопросы об "Армате" после уверений в том, что их имена не будут опубликованы.
Заряжающий был не рад, что боеприпасы в 125-миллиметровую пушку приходят автоматически. "Вручную можно зарядить пушку на порядок быстрее, чем это делает сам механизхм, какой в этом смысл, не понимаю", - отметил командир танка. Делать танк настолько автоматизированным не стоило, считают американские военные: слишком наворочено.
"В целом, мне кажется, что русские любят делать вещи в духе автомата Калашникова — ты можешь бросить его в грязь, и он все равно будет стрелять. С Т-14, я думаю, они немного увлеклись, пытаясь быть модными", — сказал механик-водитель.
При этом отмечается, что Т-14 весьма безопасный танк для своего экипажа из-за технологичной концепции необитаемой башни. Боевая машина, пожалуй, является на сегодняшний день самой современной и мощной в своем сегменте, отметили танкисты.
Т-14 "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.
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