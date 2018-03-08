Экипаж танка"Абрамс" армии США рассказал американскому военному эксперту свои мысли о новом русском танке Т-14 "Армата" в ходе его визита в Форт-Блисс, Техас. Об этом Дениэл Браун рассказал в статье в Business Insider.

Они согласились ответить на вопросы об "Армате" после уверений в том, что их имена не будут опубликованы.

Заряжающий был не рад, что боеприпасы в 125-миллиметровую пушку приходят автоматически. "Вручную можно зарядить пушку на порядок быстрее, чем это делает сам механизхм, какой в этом смысл, не понимаю", - отметил командир танка. Делать танк настолько автоматизированным не стоило, считают американские военные: слишком наворочено.

"В целом, мне кажется, что русские любят делать вещи в духе автомата Калашникова — ты можешь бросить его в грязь, и он все равно будет стрелять. С Т-14, я думаю, они немного увлеклись, пытаясь быть модными", — сказал механик-водитель.

При этом отмечается, что Т-14 весьма безопасный танк для своего экипажа из-за технологичной концепции необитаемой башни. Боевая машина, пожалуй, является на сегодняшний день самой современной и мощной в своем сегменте, отметили танкисты.

Т-14 "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения.