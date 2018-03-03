Источник: Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для крылатых ракет
3 марта 2018, 19:22 [ «Аргументы Недели» ]
Россия завершила испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. Об этом сообщил военно-дипломатический источник.
Подчеркивается, что данные технологии разработаны и реализованы на сегодняшний день только Россией, которая в прошлом специально посылала «сигналы» западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими системами ПРО ее стратегический потенциал, передает РИА Новости.
«Вместо этого западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наших сигналов и серьёзно просчитались. Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями прежде всего для карманов их налогоплательщиков», — заключил источник.
Россия в конце 2017 года осуществила успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.
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