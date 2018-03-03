Источник: Россия завершила испытания ядерной энергоустановки для крылатых ракет

Россия завершила испытания малогабаритной ядерной энергетической установки для крылатых ракет и автономных подводных аппаратов. Об этом сообщил военно-дипломатический источник. Источник: утечку по "Сармату" в 2007 году делали специально для США

Подчеркивается, что данные технологии разработаны и реализованы на сегодняшний день только Россией, которая в прошлом специально посылала «сигналы» западным несговорчивым партнерам о тщетности их попыток нейтрализовать своими системами ПРО ее стратегический потенциал, передает РИА Новости.

«Вместо этого западные коллеги, уверовав в свою исключительность и якобы технологическое лидерство, предпочли не замечать наших сигналов и серьёзно просчитались. Теперь именно они оказались в положении догоняющих со всеми соответствующими последствиями прежде всего для карманов их налогоплательщиков», — заключил источник.

Россия в конце 2017 года осуществила успешный пуск новейшей крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию.