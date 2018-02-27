В мотострелковом соединении 58 общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированном в Северной Осетии, началось ротное тактическое учение (РТУ) с боевой стрельбой на общевойсковом полигоне «Тарское», сообщили «Аргументам недели» в пресс-службе Южного военного округа.

На учение привлечено более 300 военнослужащих, задействовано около 50 единиц военной техники, в том числе боевые машины пехоты БМП-3, танки Т-90, реактивные системы залпового огня РСЗО «Торнадо-Г», вертолеты армейской авиации Ми-35, штурмовики Су-25СМ.

В ходе учения мотострелки отработают отражение ударов средств воздушного нападения условного противника, блокирование и уничтожение его диверсионно-разведывательных групп в горной местности, преодолеют зону радиоактивного, химического и биологического заражения. На этапе боевой стрельбы планируется израсходовать более 10 тыс. патронов, около 1000 осколочных гранат, а также более 200 мин и артиллерийских снарядов.

Для проведения РТУ на полигоне установлено более 500 различных мишеней, оборудованы учебные минные поля, различные заграждения и препятствия.