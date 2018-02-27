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Экипажи вертолетов Ми-35М на Кубани приступили к отработке сложного пилотажа

27 февраля 2018, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Экипажи вертолетов Ми-35М на Кубани приступили к отработке сложного пилотажа

Как сообщили «АН» в пресс-службе Южного военного округа, 27 февраля экипажи современных вертолетов Ми-35М армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) приступили к отработке элементов сложного пилотажа с выполнением боевых стрельб на авиационном полигоне в Краснодарском крае.

Перед началом занятий по сложному пилотированию на новых боевых летательных аппаратах каждый пилот отработал навыки управления вертолетом на современных тренажерах-симуляторах. Выполнять элементы сложного пилотажа и учебные атаки по воздушным целям условного противника летчикам предстоит в течение двухнедельного курса.

Вертолеты Ми-35М оснащены современным вооружением и способны поражать воздушные и наземные объекты, находящиеся, как на открытой местности, так и в укрытии, управляемой ракетой на дальности до 6 тыс. м. и пушечным вооружением — до 2 тыс. м. Также Ми-35М приспособлен для эвакуации раненых и может перевозить грузы массой до 1,5 т внутри грузовой кабины и около 2,5 т на внешней подвеске. Благодаря тепловизионной системе наблюдения, экипаж способен круглосуточно обнаруживать и распознавать объекты на расстоянии свыше 4 тыс. м.

Завершатся занятия по сложному пилотажу комплексными полетами с поочередной отработкой строго установленных фигур, позволяющими расширить боевые возможности вертолета и повысить боевое мастерство и уровень подготовки пилотов.

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