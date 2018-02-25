Самолеты-разведчики Великобритании следят за российскими «Искандерами»

Самолеты-разведчики ВВС Великобритании, оборудованные системами обнаружения наземных военных объектов, отправились к территории Калининграда. С начала года истребители выполнили три разведывательных полета.

По мнению издания Times, самолеты английских ВВС, вылетевшие с базы Уоддингтон в Линкольншире, будут отслеживать и контролировать развертывание российских ОТРК «Искандер» в Калининграде (Черняховка).

О том, что в Калининградской области размещены комплексы «Искандер», осенью прошлого года заявила американская разведка. Сразу же после этого сообщения были приведены в состояние боевой готовности вооруженные силы соседней Польши.

Россия не может вывести ракетные комплексы «Искандер» из Калининградской области, пока сохраняется неопределенность относительно военных планов Запада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.