Самолеты-разведчики Великобритании следят за российскими «Искандерами»
25 февраля 2018, 21:22 [ «Аргументы Недели» ]
Самолеты-разведчики ВВС Великобритании, оборудованные системами обнаружения наземных военных объектов, отправились к территории Калининграда. С начала года истребители выполнили три разведывательных полета.
По мнению издания Times, самолеты английских ВВС, вылетевшие с базы Уоддингтон в Линкольншире, будут отслеживать и контролировать развертывание российских ОТРК «Искандер» в Калининграде (Черняховка).
О том, что в Калининградской области размещены комплексы «Искандер», осенью прошлого года заявила американская разведка. Сразу же после этого сообщения были приведены в состояние боевой готовности вооруженные силы соседней Польши.
Россия не может вывести ракетные комплексы «Искандер» из Калининградской области, пока сохраняется неопределенность относительно военных планов Запада, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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