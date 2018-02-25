Минобороны РФ ведет разработку сверхзвукового беспилотника большой дальности
25 февраля 2018, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны Александр Немов сообщил, что ведомство разрабатывает сверхзвуковой беспилотник большой дальности.
Предполагается, что он сможет выполнять полет на малые высоты и уничтожать цели в оперативной глубине, сообщает телеканал "Звезда". Подобных комплексов пока нет ни у одной страны в мире.
Начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов в свою очередь сообщил о разработках комплекса, который включает в себя авианосец и систему базирования с авиакрылом. "Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования", — рассказал он.
Как ранее стало известно, Министерство обороны Российской Федерации приняло решение создать «дивизию будущего», оснащенную новейшей отечественной военной техникой.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес