Минобороны РФ ведет разработку сверхзвукового беспилотника большой дальности

Заместитель начальника научно-исследовательского отдела Центрального научно-исследовательского института ВВС Минобороны Александр Немов сообщил, что ведомство разрабатывает сверхзвуковой беспилотник большой дальности.

Предполагается, что он сможет выполнять полет на малые высоты и уничтожать цели в оперативной глубине, сообщает телеканал "Звезда". Подобных комплексов пока нет ни у одной страны в мире.

Начальник института кораблестроения и вооружения военно-учебно-научного центра ВМФ Минобороны РФ Николай Максимов в свою очередь сообщил о разработках комплекса, который включает в себя авианосец и систему базирования с авиакрылом. "Предусмотрено строительство авианесущего комплекса, который будет включать в себя собственно авианосец, авиакрыло и систему базирования", — рассказал он.

Как ранее стало известно, Министерство обороны Российской Федерации приняло решение создать «дивизию будущего», оснащенную новейшей отечественной военной техникой.