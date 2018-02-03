В Параде Победы впервые могут принять участие «Терминаторы»

Боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» впервые пройдут по Красной площади во время Парада Победы. Ожидается, что в Параде Победы примут участие до семи таких боевых машин.

Технику назвали так из-за использования при ее создании передовых образцов систем вооружения и современных технологий. Использование машин подобного образца предназначено для поддержки танковых соединений, а также ликвидации противотанковых средств борьбы благодаря передовому вооружению, которое было применено при ее создании. С помощью «Терминатора» возможно поражение вертолётов и самолётов с малой скоростью, если те летят низко.

«Терминаторы» начнут поступать в российские войска весной 2018 года. По предварительным данным, в общей сложности военнослужащие получат более 10 БМПТ. Их производством занимается корпорация «Уралвагонзавод» (УВЗ).