Минобороны приняло на вооружение новые модели автомата

Министерство обороны России приняло на вооружение автоматы концерна «Калашников» АК-12 и АК-15. Оружие рекомендовали Сухопутным войскам, морской пехоте и Воздушно-десантным войскам.

Испытания АК-12 были завершены в 2017 году. Тогда гендиректор концерна Алексей Криворучко говорил, что серийные поставки компания может начать в 2018 году, передает ТАСС. Автоматы предназначены для современной боевой экипировки «Ратник», позиционируемой в качестве снаряжения «солдата будущего».

Также, как сообщает газета «Красная звезда», решено принять на вооружение автоматы АЕК-971 и АЕК-973, которые разработаны заводом имени Дегтярева и предназначены для спецназа. Они имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения.

Решение было озвучено на координационном научном совете по проблемам развития боевой экипировки, который организовал Военно-научный комитет Сухопутных войск.