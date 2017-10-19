Россия предупредила о пусках ракет из Баренцева моря и Тихого океана

Россия распространила предупреждение для мореплавателей о том, что собирается провести пуски баллистических ракет из акватории Баренцева моря и северо-западной части Тихого океана.

Ряд районов будет закрыт для судоходства у архипелага Новая Земля и к северу от побережья Мурманской области. Также в Ненецком автономном округе будет действовать временный запрет для мореплавателей в районе акватории Чешской губы.

В западных СМИ появилась информация, что российский ВМФ проведет ракетные пуски со стратегических атомных подводных лодок.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на международные предупреждения для мореплавателей, которые были распространены российской стороной.