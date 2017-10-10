В состав экипировки «Ратник» включили противоядерные часы

В военную экипировку «Ратник» войдут часы, способные бесперебойно работать при воздействии электромагнитных импульсов, образующихся после ядерного взрыва, а также средств радиоэлектронной борьбы.

Сверхпрочные часы весят около 100 граммов. Они обладают высокой сопротивляемостью электромагнитному воздействию, могут выдерживать воздействие радиоэлектронных средств и даже ядерный взрыв. Механические часы могут определять время в сложных климатических условиях - в 40-градусные морозы и 50-градусную жару. При этом циферблат будет виден даже в полной темноте.

Часы разработаны Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш).

Экипировка «Ратник» представляет собой комплекс современных средств защиты, связи, наблюдения, прицеливания и ведения боя. Экипировка предназначена для повышения боевой эффективности солдата.