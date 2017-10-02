Минобороны начинает контрольные проверки в Вооруженных силах РФ

Более 300 воинских частей и соединений всех видов и родов войск, военных округов и флотов подвергнутся контрольным проверкам. Первую очередь проверок проведут со 2 по 15 октября, вторую - в последнюю декаду месяца.

В Минобороны пояснили, что в ходе контрольной проверки в соединениях и воинских частях будут проведены тактические, летно-тактические и тактико-специальные учения всевозможного уровня, контрольные занятия по основным предметам обучения, будет оцениваться боевая и мобилизационная готовности, повседневная деятельность, а также морально-психологическое состояние личного состава. Особое внимание уделят уровню подготовки соединений и воинских частей, которые находятся в непростых географических и климатических условиях.

По результатам каждому военнослужащему будет выставлена оценка.

Ранее сообщалось, что в России впервые сократилось число призывников на десятки тысяч человек. Это произошло за счет контрактников. Если осенью 2016 года призывались на службу 152 тысяч молодых людей, то этой осенью планируется мобилизовать 132 тысяч.