Издание Daily Star сообщило, что в России разрабатывается новейшее секретное оружие, способное уничтожить целые армии. Разрабатываемая радиоэлектронная ракета имеет мощность, превосходящую ядерную бомбу.

Ракета "Алабуга" якобы будет способна отключать ракетные боеголовки и системы связи воздушных судов противника в 3,5-километровой зоне. Британских журналистов особенно напугал тот факт, что новая российская разработка смогут полностью заблокировать электронику в технике, а также осуществить взрыв снаряда, находящегося внутри боевой единицы.

Еще британские журналисты сообщают, что "Алабуга" сумеет обнаружить военнослужащих, которые находятся под землей на глубине до сотни метров. Это же электромагнитное оружие российские солдаты смогут разместить на новейших своих истребителях.