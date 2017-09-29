Для военнослужащих женщин в ВСУ разработали нижнее белье

В аккаунте Facebook Главное управление материального обеспечения ВСУ показало снимки нового форменного белья для женщин-военнослужащих. В ВСУ, по всей видимости, вспомнили, что в армии проходит службу 24 тысячи женщин.

Ко Дню Отечества, который отмечается на Украине 14 октября, армейские дизайнеры разработали новые трикотажные комплекты. В Сети их уже окрестили «тюремными образцами». Дизайнеры предлагают белье в двух расцветках: темно-синем и светло-коричневом. На образцах женского белья отрабатывалась энергоэкономика, посадка по фигуре и удобство в различных положениях. Армейские кутюрье пообещали прислушаться к замечаниям. Образцы интимной одежды разрабатывали совместно управление вещевого имущества и предприятие легкой промышленности.

"И это в 21 веке:((( Надеюсь, пока у меня не закончится контракт, этот ужас не воплотят в жизнь женщин-военнослужащих", - пишет на своей страничке Facebook пограничник Светлана Лилиана.