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Минобороны впервые сократило число призывников на десятки тысяч

29 сентября 2017, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Минобороны впервые сократило число призывников на десятки тысяч
globallookpress.com

В России впервые сократилось число призывников на десятки тысяч человек. Это произошло за счет контрактников. Если осенью 2016 года призывались на службу 152 тысяч молодых людей, то этой осенью планируется мобилизовать 132 тысяч.

Перед отправкой в войска все призывники будут переодеваться в повседневную форму одежды: военнослужащие ВМФ в форму черного цвета, для ВКС и ВДВ предусмотрен синий цвет, остальные виды и рода войск будут носить форму защитного цвета.

С нынешнего года вступили в силу изменения в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе", согласно которым предоставляется отсрочка учащимся учебных заведений среднего профессионального образования на весь период обучения.

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Туроператоров, не продающих обратных билетов, могут исключить из реестра

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Три тысячи машин скопилось на Керченской переправе

Три тысячи машин скопилось на Керченской переправе

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В московском метро закрыли станции «Серпуховская» и «Нагорная»

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