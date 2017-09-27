СМИ: Росгвардия закупит хрустальные погоны

Хрустальные погоны национальная гвардия России закупает не для повседневного ношения, - это сувенирная продукция. Росгвардии необходимо закупить 104 пары хрустальных погон разного достоинства.

Нацгвардия РФ объявила конкурс на изготовление хрустальных погон. Информация об этом появилась на сайте госзакупок, пишет «Ридус».

В заявке указано, что погоны должны быть из хрусталя, абсолютно прозрачные и их нужно 104 пары: две пары для «генерал-полковника», 22 — для «генерал-лейтенанта» и 80 пар — для «генерал-майора». Погоны-украшения должны быть в бордовой бархатной коробочке с механизмом открытия верхней крышки. Механизм должен срабатывать через 30 дней.

Стоимость контракта - 582,4 тыс. рублей.