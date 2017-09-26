Удар по позициям боевиков в Сирии 26 сентября выполнили стратегические бомбардировщики Ту-95МС, сообщает Минобороны России. Крылатые ракеты Х-101 уничтожили все намеченные цели, объекты боевиков.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских ВКС днем 26 сентября уничтожили на территории Сирии объекты террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Удар был нанесен крылатыми ракетами. Видео удара опубликовало Минобороны РФ.

Бомбардировщики взлетели с российского аэродрома «Энгельс», пролетели над территориями Ирана и Ирака, и провели удар по позициям боевиков в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.