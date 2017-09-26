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Видео ракетных ударов ВКС РФ по террористам в САР появилось в интернете (ВИДЕО)

26 сентября 2017, 18:17 [ «Аргументы Недели» ]

Видео ракетных ударов ВКС РФ по террористам в САР появилось в интернете (ВИДЕО)
globallookpress.com

Удар по позициям боевиков в Сирии 26 сентября выполнили стратегические бомбардировщики Ту-95МС, сообщает Минобороны России. Крылатые ракеты Х-101 уничтожили все намеченные цели, объекты боевиков.

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС российских ВКС днем 26 сентября уничтожили на территории Сирии объекты террористов ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в России). Удар был нанесен крылатыми ракетами. Видео удара опубликовало Минобороны РФ.

Бомбардировщики взлетели с российского аэродрома «Энгельс», пролетели над территориями Ирана и Ирака, и провели удар по позициям боевиков в сирийских провинциях Дейр-эз-Зор и Идлиб.

 

 

 

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У задержанного сына экс-губернатора Хабаровского края нашли арсенал оружия

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Концерн "Калашников" презентовал летающий мотоцикл (ВИДЕО)

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На Марсе обнаружены останки вооруженного гуманоида

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Семья каннибалов созналась в убийстве двух человек

Семья каннибалов из Краснодара находится под стражей, супруги сознались в убийстве двух человек. Следствие отрабатывает их причастность к другим нераскрытым с конца 1990-х годов преступлениям. Ранее СМИ писали о 30 жертвах супругов.

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Под Москвой появится памятник художнику Казимиру Малевичу

Под Москвой появится памятник художнику Казимиру Малевичу

Великий художник-абстракционист Казимир Малевич вернулся к традиционной живописи благодаря селу в Московской области. Теперь в селе Ромашково установят памятник советскому художнику и теоретику искусства.

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В Испании спецназ ловит русскую мафию

В Испании национальная гвардия 26 сентября провела масштабную операцию по «борьбе с русской мафией», - так назвали операцию силовиков местные журналисты. Спецназом задержано от 6 до 11 человек.

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МИД РФ заподозрил НАТО в подготовке вооруженного реванша Грузии в Закавказье

МИД РФ заподозрил НАТО в подготовке вооруженного реванша Грузии в Закавказье

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В Анапе вертолетчик погиб от удара винта

В Анапе вертолетчик погиб от удара винта

Несчастный случай произошел 26 сентября в аэропорту города Анапа. Пилот вертолета оказался в зоне вращения винтов машины и был травмирован. Пилота доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь.

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Ученые: в будущем хакеры станут взламывать мозг человека, а не компьютеры

Ученые: в будущем хакеры станут взламывать мозг человека, а не компьютеры

Исследователи из южноафриканского университета Витватерсранд смогли передать волны человеческого мозга в интернет с помощью мини-компьютера. Следовательно, мозг человека можно будет взламывать.

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Дочка Панина разместила видео, как пьяный отец в нее хлебом кидается

Дочка Панина разместила видео, как пьяный отец в нее хлебом кидается

На своей странице в Инстаграме 9-летняя Анна опубликовала шокирующее видео реакции отца на ее вопрос, будут ли они обедать. Панин не может стоять на ногах, начинает кричать на дочь, а потом запускает в нее батоном хлеба.

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В Уфе таинственно пропал 11-летний мальчик

В Уфе таинственно пропал 11-летний мальчик

Днем 26 сентября в Уфе пропал 11-летний мальчик. Ребенок в 12.36 вышел из школы в сторону дома, но там до сих пор так и не появился. Родители мальчика бьют тревогу и просят жителей города помочь им в поисках.

//Новости Гнездо.ру

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В дельфинарии Петербурга морской котик задержал хулигана

В дельфинарии Петербурга морской котик задержал хулигана

В дельфинарии Санкт-Петербурга дрессированный морской котик по кличке Барик задержал пьяного хулигана. Подвыпивший мужчина в ночь на понедельник выломал дверь в дельфинарий и хотел поплавать с дельфинами.

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Климкин венграм: "конструктив в диалоге позволит снять недоразумения"

Павел Климкин заявляет, что в Украине работают над тем, чтобы граждане венгерского происхождения чувствовали себя максимально комфортно. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сообщил в Twitter.

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В Белоруссии осужден ополченец ДНР

В Белоруссии осужден ополченец ДНР

Это первый прецедент суда над ополченцем самопровозглашенной Донецкой республики (ДНР). Под суд попал 29-летний боец вооруженных сил ДНР из Витебской области Алексей Ершов. Приговор – два года условно.

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На Ставрополье пенсионер расстрелял из автомата двоих незнакомцев

На Ставрополье пенсионер расстрелял из автомата двоих незнакомцев

На Ставрополье 61-летний пенсионер повздорил с тремя неизвестными, которые постучались в ворота его дома. Почему у пенсионера не выдержали нервы, разберется СК РФ, но факт в том, что мужчина расстрелял чужаков.

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Видео ракетных ударов ВКС РФ по террористам в САР появилось в интернете (ВИДЕО)

Видео ракетных ударов ВКС РФ по террористам в САР появилось в интернете (ВИДЕО)

Удар по позициям боевиков в Сирии 26 сентября выполнили стратегические бомбардировщики Ту-95МС, сообщает Минобороны России. Крылатые ракеты Х-101 уничтожили все намеченные цели, объекты боевиков.

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Росгвардия планирует ужесточить правила продажи пневматического оружия

Росгвардия планирует ужесточить правила продажи пневматического оружия

В Росгвардии начали подготовку закона о введении лицензий на покупку маломощных пневматических пистолетов и винтовок, которые сейчас продаются свободно. Речь идёт об оружии мощностью до 7,5 джоуля.

//Общество

Названы первые 12 адресов для переезда по программе реновации в Москве

Названы первые 12 адресов для переезда по программе реновации в Москве

В Москве готовы к приему жильцов первые 12 домов по программе реновации жилищного фонда. Об этом 26 сентября информирует пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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Генерал-полковник Виктор Бондарев уволен с военной службы

Генерал-полковник Виктор Бондарев уволен с военной службы

Виктор Бондарев освобожден от должности главнокомандующего ВКС РФ и уволен с военной службы, соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

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Президент уволил главу Россотрудничества

Президент уволил главу Россотрудничества

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Глава Ростуризма рассказал, как туристы "ВИМ-Авиа" смогут вернуть деньги

Глава Ростуризма рассказал, как туристы "ВИМ-Авиа" смогут вернуть деньги

Компания "ВИМ-Авиа" продала более 196 тысяч билетов. При этом более 38,9 тысяч туристов сейчас находится за границей, а 1,5 тысячи путешественников нуждаются в возврате внутри страны.

//Происшествия

В Свердловской области старшеклассница скончалась на уроке литературы

В Свердловской области старшеклассница скончалась на уроке литературы

Трагедия произошла в городе Серов Свердловской области. Там в школе № 13 на уроке литературы скончалась ученица 11 класса. Инцидент произошел 26 сентября, девушка внезапно почувствовала себя плохо.

//Общество

Медики назвали предварительную причину смерти Юнниковой

Медики назвали предварительную причину смерти Юнниковой

Официальную причину кончины популярной актрисы Натальи Юнниковой эксперты сообщат после процедуры вскрытия ее тела. Журналистам стало известно, чем болела звезда телесериала «Возвращение Мухтара».

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Надежда Савченко пострадала в ДТП

Надежда Савченко пострадала в ДТП

Народный депутат Надежда Савченко попала в ДТП на трассе между Кировоградской и Николаевской областями. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. Инцидент произошел ранним утром 26 сентября.

//Общество

Семь сотен машин ждут затишья на переправе

Семь сотен машин ждут затишья на переправе

Количество транспортных средств, которые из-за шторма стоят в очереди на Керченской паромной переправе, увеличилось до 700.

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В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о минировании 13 гостиниц

В Санкт-Петербурге неизвестные сообщили о минировании 13 гостиниц

Массовые сообщения о минировании продолжают поступать в дежурные части Санкт-Петербурга. 26 сентября неизвестные сообщили о минировании тринадцати гостиниц в Северной столице, информация проверяется.

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