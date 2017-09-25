Госиспытания ружья Калашникова против беспилотников пройдут в 2018 году

"Калашников" анонсировал тестовые испытания нелетального ружья против беспилотников REX 1. Радиоэлектронное оружие предназначено для силовых ведомств, но может пригодиться и гражданскому населению.

Устройство представляет собой удобную переносную "глушилку", способную, к примеру, обезвредить дрон, причем не уничтожая его, а лишая связи с оператором, после чего летательный аппарат плавно приземляется. Оно также может блокировать самодельные взрывные устройства, слепить водителей подозрительных авто лазером, глушить мобильную связь и сигнал Wi-Fi.

Весит ружье 4,2 килограмма вместе с источником питания, который обеспечивает непрерывную работу в течение трех часов.