Назначен врио главкома ВКС России

Временно исполняющим обязанности главкома воздушно-космических сил (ВКС) России назначен первый замглавкома генерал-лейтенант Павел Кураченко. Ранее пост главкома ВКС занимал генерал-полковник Виктор Бондарев.

О назначении сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Кураченко занимал пост первого заместителя Бондарева. Генерал-полковник Виктор Бондарев, замещавший должность главкома ВКС России с 2015 года, становится сенатором от Кировской области. Ранее соответствующий указ подписал губернатор региона Игорь Васильев.

Как сообщалось, сразу два источника в Минобороны РФ сообщили журналистам о смене руководства в российских военно-космических силах. Нынешний глава ВКС России Виктор Бондарев готовится уйти в Совет Федерации.