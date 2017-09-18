Президент РФ, Верховный главнокомандующий Владимир Путин в понедельник, 18 сентября, проинспектирует действия военных на стратегических учениях Вооруженных сил Союзного государства России и Белоруссии "Запад-2017".

По официальным данным Кремля, сегодня российский лидер прибудет в Ленинградскую область на полигон "Лужский". На этом полигоне состоится основной этап учений

Совместное российско-белорусское стратегическое учение "Запад-2017" стартовало 14 сентября и завершится 20 числа.

Вчера завершился первый этап учений, состоялась переброска войск. На учение привлекается около 12,7 тыс. военнослужащих (от Вооруженных Сил Республики Беларусь – около 7,2 тыс. человек., от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 5,5 тыс. человек, из них на территории Республики Беларусь – около 3 тыс. человек), около 70 самолетов и вертолетов, до 680 единиц боевой техники, в том числе около 250 танков, до 200 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также 10 кораблей.

Для планирования совместных действий от российской стороны привлекаются оперативные группы других силовых ведомств – Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России), Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии), Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ России) и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Данное учение является завершающим этапом совместной подготовки вооруженных сил России и Белоруссии и пройдет на полигонах, расположенных в Республике Беларусь, в Калининградской, Ленинградской и Псковской областях РФ.