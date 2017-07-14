За неделю российские истребители шесть раз вылетали на перехват

Шесть раз за прошедшую неделю российские боевые самолеты ПВО вылетали на перехват иностранных летательных аппаратов, которые вели разведывательные полеты у границы, сообщается на сайте Министерства обороны в традиционном отчете о деятельности.

Всего за этот период (с 7 по 14 июля) было зафиксировано появление у границ двадцати иностранных летательных аппаратов. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России за эту неделю зафиксировано не было.

Ранее сообщалось, что серийные поставки новейшей системы ПВО С-500 "Прометей" в Вооруженные силы РФ начнутся с 2019 года. В армии России уже ведется подготовка специалистов для работы на комплексах С-500.