В Хабаровском крае женщины легли под танки

Более 250 женщин-военнослужащих, заключивших контракт о прохождении службы в войсках Восточного военного округа, закончили с начала 2017 года курсы интенсивной подготовки в учебных центрах в Хабаровском и Забайкальском краях.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, они изучали курс общевойсковой подготовки, выполняли нормативы по радиационной, химической и биологической защите, медицинской, тактической, топографической, огневой подготовке и метанию гранат.

Также женщины справились с преодолением огненно-штурмовой полосы, «обкаткой» боевыми машинами и многокилометровым марш-броском.