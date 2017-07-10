Задержанный на Украине российский военнослужащий Виктор Агеев, от которого отказалось Министерство обороны России, подтвердил, что в марте этого года подписал контракт на службу в ВС РФ.

«Я военнослужащий. Часть 65246», - рассказал он в интервью «ТСН».

Для заключения контракта он приехал в Ростовскую область, где пробыл четыре дня, а затем был отправлен в Донбасс. О судьбе других контрактников Агееву ничего не известно.

Ранее Минобороны РФ опровергло сообщения о том, что Виктор Агеев является российским военнослужащим. О взятии в плен 22-летнего российского контрактника под Луганском сообщила Би-би-си.



