//НАШИ ПАРТНЕРЫ

//Новости

//События/Афиша

sirano-de-berzherak

//Сад и огород

//Новости MarketGid

//новости 24СМИ

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Национальный Акцент

//Армия 13+

На Балтике начались учения ВМС

5 июля 2017, 19:26 [ «Аргументы Недели» ]

На Балтике начались учения ВМС
globallookpress.com

Порядка двух десятков боевых кораблей Балтийского флота российских ВМС задействовано в учениях, которые стартовали 5 июля. В морской части учений боевые корабли ВМС РФ отработают действия в группе.

В морских учениях на Балтике задействовано порядка двадцати боевых кораблей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова.

Порядка двух десятков военных кораблей, катеров и судов сопровождения отработают действия разнородных сил Балтфлота в группе с боевым предназначением.

Экипажи надводных кораблей покажут умение бороться с подводными лодками и с атаками условного противника с воздуха. Тральщики и малые противолодочные корабли отработают задачи по охране и обороне водного района. В учениях задействована противолодочная авиация флота.

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

АД


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Соцпакет

Новое о вычетах

Новое о вычетах

Минфин РФ выпустил несколько информационных писем, разъясняющих порядок получения имущественного налогового вычета при приобретении недвижимости. Специалисты ведомства коснулись нескольких неочевидных нюансов, которые явно окажутся полезными гражданам, недавно совершившим «жилищные» сделки.

//Политика

Россия продлила продэмбарго в отношении западных стран

Россия продлила продэмбарго в отношении западных стран

Российское продовольственное эмбарго, введенное в отношении западных стран в ответ на антироссийские санкции, продлено до конца 2018 года. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня утром на сайте правительства.

//Экономика

Ткачев назвал дату полного импортозамещения в России

Ткачев назвал дату полного импортозамещения в России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев уверен, что через несколько лет Россия сможет полностью обходиться без импортных продуктов, поскольку отечественный агропромышленный комплекс демонстрирует стремительное развитие.
sungrado

//Армия

В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

Военнослужащие российской военной базы в Южном федеральном округе были подняты по тревоге 5 июля. Об этом сообщает глава пресс-службы ЮВО Александр Дворников. Солдат перебросили на полигон Дзарцеми.

//Общество

Жириновский предложил разогнать Мосгидромет за вчерашний дождь

Жириновский предложил разогнать Мосгидромет за вчерашний дождь

Вчерашний дождь стал последней каплей терпения для Владимира Вольфовича Жириновского, никогда не жаловавшего синоптиков. Впервые случилось так, что политик до нитки промок под проливным московским дождем.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Сотрудников Пенсионного фонда в РСО-Алания заподозрили в хищении 350 млн рублей

Сотрудников Пенсионного фонда в РСО-Алания заподозрили в хищении 350 млн рублей

По версии следствия, с января 2005 года по март 2017 года должностными лицами были сфабрикованы 273 пенсионных дела. По ним производились незаконные начисления и выплаты пенсий на вымышленных лиц.

//Общество

Ректор МГУ рассказал, чего следует ожидать абитуриентам в этом году

Ректор МГУ рассказал, чего следует ожидать абитуриентам в этом году

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о том, чего ожидать абитуриентам в этом году. По словам главы университета, конкурс не будет очень большим - всего примут 10 тысяч человек.

//Новости ADWILE

//Общество

У берегов Антарктиды спутники зафиксировали рождение гигантского айсберга

У берегов Антарктиды спутники зафиксировали рождение гигантского айсберга

Долгое время климатологи и сторонники антиглобализма считали, что потепление климата прежде всего уничтожит запасы воды в Гренландии и в Арктике. Оказалось, это не так, и об этом сказали данные спутника.

//Криминал

Эксперты вскрыли нарушения в деле "пьяного мальчика"

Эксперты вскрыли нарушения в деле "пьяного мальчика"

Адвокат Павел Астахов пообещал защитить имя погибшего шестилетнего ребенка Алексея Шимко и сделал это. Сотрудники коллегии адвокатов Павла Астахова занимаются расследованием обстоятельств скандального дела.
sungrado

//Новости партнеров

//Город М

Зелёный свет трамваям

Зелёный свет трамваям

Московские власти продолжают заниматься оптимизацией системы общественного транспорта столицы. Так, с 22 июня сразу несколько трамвайных маршрутов перешли на так называемую «зелёную волну». То есть при подъезде вагонов светофор автоматически будет давать зелёный свет трамваю

//Общество

В Москве из-за грозы задерживаются поезда

В Москве из-за грозы задерживаются поезда

Про сильнейшую грозу в Москве «Аргументы недели» сообщали ранее. Теперь стало известно, что из-за стихии задерживаются пригородные поезда на участке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

//Общество

«Ваш номер 44-й»

«Ваш номер 44-й»

Эпидемия экономии на «скорой помощи» охватила даже богатые российские регионы. Добраться до позвонившего пациента за 20 минут без манипуляций со статистикой всё сложнее. Однако именно эти приписки анализируют «эксперты»

//Город М

Безопасен ли арбуз

Безопасен ли арбуз

Сезон арбузов и дынь ещё не начался, а в магазинах и на рынках ими уже давно торгуют. Насколько безопасны такие плоды? Астраханские и краснодарские арбузы появятся в магазинах ближе к августу. Москвичи ждать не любят

//Город М

«Оскар» для радио

«Оскар» для радио

Большой праздник, на который собрались медийные персоны, радиоведущие, руководители медиахолдингов и артисты, состоялся в Crocus City Hall. Здесь вручали «Золотые микрофоны» XVI Национальной премии «Радиомания».

//Наука

Ученые выяснили, почему Антарктида тает: "глобальное потепление" не при чем

Ученые выяснили, почему Антарктида тает: "глобальное потепление" не при чем

Ранее «Аргументы недели» сообщали про образование в Антарктиде гигантского айсберга. Сообщалось, что ледники скорее всего будут исчезать на Северном полюсе, а на Южном, где этого льда намного больше.

//Культура

Театралы-перекупщики

Театралы-перекупщики

За 100 тыс. рублей можно сходить на балет в Большой театр, за несколько десятков тысяч – в Театр наций, Ленком или «Современник». Перекупкой билетов теперь заведует мафия. Сможет ли новый закон оградить зрителей от дельцов, перепродающих билеты по заоблачным ценам?

//Культура

Риски в темной подворотне

Риски в темной подворотне

Отец Яна Цапника был актёром, мама – спортсменкой, бегуньей. Мама хотела, чтобы сын стал артистом, а папа мечтал, чтобы Ян посвятил жизнь спорту. Ян же после школы пошёл работать поваром-кондитером в столовую швейной фабрики для глухонемых

//Культура

Александр Петров: получится ли герой?

Александр Петров: получится ли герой?

Интересных молодых актёрских лиц в России всегда в избытке, а вот для того, чтобы из них особенно и сильно выделилось какое-то одно чрезвычайное лицо, нужно, чтобы «сошёлся пасьянс из тысячи колод» (выражение драматурга Е. Шварца). Редко, но бывает

//Культура

Зачем быть сильной в мирное время

Зачем быть сильной в мирное время

Ирина Апексимова – воплощение независимого женского характера. Подобные роли она играет и на сцене, и особенно в кино: «Лимита», «Святой», «День рождения Буржуя», «Клетка», «Есенин», и др. А ещё Ирина умеет круто менять свою жизнь.

//Наука

Ученые уверены, что на Сатурне есть жизнь: на планете обнаружен спирт

Ученые уверены, что на Сатурне есть жизнь: на планете обнаружен спирт

Один из спутников Сатурна, Энцелад, давно «подозревается» учеными в том, что на нем есть жизнь. После последних открытий в этом еще больше уверенности: на Энцеладе обнаружен органический спирт.

//Армия

«Королева Елизавета» против «Кузи»

«Королева Елизавета» против «Кузи»

Британия всего за пару поколений превратилась из империи всего лишь в младшего партнёра одной из двух мировых сверхдержав. Но куда неприятнее лишиться не только владений, силы и влияния, но и мозгов.

//Экономика

Вкусное ремесло

Вкусное ремесло

Артизанальная (от французского слова artisanal – «ремесло»), она же крафтовая (craft – тоже «ремесло», но уже по-английски), она же ремесленная еда – это продукт ручного труда при минимальном участии техники

//Авто

Власти Москвы назвали, какой будет доля плантных автопарковок

Власти Москвы назвали, какой будет доля плантных автопарковок

О доле платных автопарковок в Москве 5 июля говорил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин. Чиновник заявил, что власти Москвы активно вводят в мегаполисе платное парковочное пространство.

//Общество

МЧС: на Москву надвигается мощная гроза

МЧС: на Москву надвигается мощная гроза

В ближайший час погода в Москве резко испортится и столицу накроет сильнейшая гроза и ветер, сообщает ГУ МЧС. Москву ожидает сильный дождь и ветер. Жителей и гостей столицы призывают быть осторожнее.

//Общество

Зелёный лидер Земли

Зелёный лидер Земли

ООН подсчитала число деревьев на планете, результат вышел неожиданным. Мировым лидером по зелёным насаждениям оказалась не Бразилия, а Россия. В нашей стране 20% зелёного покрова планеты.

//Общество

Защита архитектора

Защита архитектора

В России ударными темпами идёт работа над подготовкой новой редакции «Закона об архитектурной деятельности». Строительный комплекс страны работает, невзирая на экономический кризис. Почему вдруг возникла необходимость менять действующее законодательство?

//Армия

На Балтике начались учения ВМС

На Балтике начались учения ВМС

Порядка двух десятков боевых кораблей Балтийского флота российских ВМС задействовано в учениях, которые стартовали 5 июля. В морской части учений боевые корабли ВМС РФ отработают действия в группе.

//Экономика

Световой меч правительства

Световой меч правительства

Правительство подготовило новую энергостратегию. На сей раз столбовую дорогу развития энергетики нарисовали до 2035 года. Какими неожиданностями порадуют? Главное, не будет ли очередных сюрпризов с тарифами?

//Экономика

Вилы за забором

Вилы за забором

Каждый третий россиянин имеет загородный дом, именуемый дачей, – невиданная роскошь по европейским меркам. Исторически сложилось, что за пользование землёй, имуществом и электроэнергией дачники платят относительно скромные суммы

//Экономика

Силовой захват мира

Силовой захват мира

Россия крутит мир, мы совершили очередной прорыв в экспорте мощных турбин. Продажи этого сложного и невероятно дорогого оборудования могут принести больше, чем экспорт вооружений.

//Общество

ФАНО России готово  к вызовам времени

ФАНО России готово  к вызовам времени

Когда началась реформа РАН, многие учёные со скептицизмом встретили новость о том, что отныне ресурсами отечественной науки станет управлять Федеральное агентство научных организаций. Мол, это приведет к разрушению системы управления наукой

//Спорт

Мутко: лимит на легионеров в российском футболе поменялся

Мутко: лимит на легионеров в российском футболе поменялся

Лимит на легионеров в российском футболе изменился. Об этом журналистам заявил 5 июля президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Изменения станут действовать со следующего сезона.

//Политика

Медведев вступает в «Единую Европу»?

Медведев вступает в «Единую Европу»?

Поездка Дмитрия Медведева на похороны Гельмута Коля вновь воскресила в России разговоры о том, что Запад хотел бы видеть российского премьера преемником Владимира Путина. На носу выборы главы государства, и история повторяется.

//Соцпакет

Новое о вычетах

Новое о вычетах

Минфин РФ выпустил несколько информационных писем, разъясняющих порядок получения имущественного налогового вычета при приобретении недвижимости. Специалисты ведомства коснулись нескольких неочевидных нюансов, которые явно окажутся полезными гражданам, недавно совершившим «жилищные» сделки.

//Политика

Россия продлила продэмбарго в отношении западных стран

Россия продлила продэмбарго в отношении западных стран

Российское продовольственное эмбарго, введенное в отношении западных стран в ответ на антироссийские санкции, продлено до конца 2018 года. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня утром на сайте правительства.

//Экономика

Ткачев назвал дату полного импортозамещения в России

Ткачев назвал дату полного импортозамещения в России

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев уверен, что через несколько лет Россия сможет полностью обходиться без импортных продуктов, поскольку отечественный агропромышленный комплекс демонстрирует стремительное развитие.

//Армия

В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

В Южной Осетии подняли по тревоге российскую военную базу

Военнослужащие российской военной базы в Южном федеральном округе были подняты по тревоге 5 июля. Об этом сообщает глава пресс-службы ЮВО Александр Дворников. Солдат перебросили на полигон Дзарцеми.

//Общество

Жириновский предложил разогнать Мосгидромет за вчерашний дождь

Жириновский предложил разогнать Мосгидромет за вчерашний дождь

Вчерашний дождь стал последней каплей терпения для Владимира Вольфовича Жириновского, никогда не жаловавшего синоптиков. Впервые случилось так, что политик до нитки промок под проливным московским дождем.

//Общество

Сотрудников Пенсионного фонда в РСО-Алания заподозрили в хищении 350 млн рублей

Сотрудников Пенсионного фонда в РСО-Алания заподозрили в хищении 350 млн рублей

По версии следствия, с января 2005 года по март 2017 года должностными лицами были сфабрикованы 273 пенсионных дела. По ним производились незаконные начисления и выплаты пенсий на вымышленных лиц.

//Общество

Ректор МГУ рассказал, чего следует ожидать абитуриентам в этом году

Ректор МГУ рассказал, чего следует ожидать абитуриентам в этом году

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий рассказал о том, чего ожидать абитуриентам в этом году. По словам главы университета, конкурс не будет очень большим - всего примут 10 тысяч человек.

//Общество

У берегов Антарктиды спутники зафиксировали рождение гигантского айсберга

У берегов Антарктиды спутники зафиксировали рождение гигантского айсберга

Долгое время климатологи и сторонники антиглобализма считали, что потепление климата прежде всего уничтожит запасы воды в Гренландии и в Арктике. Оказалось, это не так, и об этом сказали данные спутника.

//Криминал

Эксперты вскрыли нарушения в деле "пьяного мальчика"

Эксперты вскрыли нарушения в деле "пьяного мальчика"

Адвокат Павел Астахов пообещал защитить имя погибшего шестилетнего ребенка Алексея Шимко и сделал это. Сотрудники коллегии адвокатов Павла Астахова занимаются расследованием обстоятельств скандального дела.

//Город М

Зелёный свет трамваям

Зелёный свет трамваям

Московские власти продолжают заниматься оптимизацией системы общественного транспорта столицы. Так, с 22 июня сразу несколько трамвайных маршрутов перешли на так называемую «зелёную волну». То есть при подъезде вагонов светофор автоматически будет давать зелёный свет трамваю

//Общество

В Москве из-за грозы задерживаются поезда

В Москве из-за грозы задерживаются поезда

Про сильнейшую грозу в Москве «Аргументы недели» сообщали ранее. Теперь стало известно, что из-за стихии задерживаются пригородные поезда на участке Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

//Общество

«Ваш номер 44-й»

«Ваш номер 44-й»

Эпидемия экономии на «скорой помощи» охватила даже богатые российские регионы. Добраться до позвонившего пациента за 20 минут без манипуляций со статистикой всё сложнее. Однако именно эти приписки анализируют «эксперты»

//Город М

Безопасен ли арбуз

Безопасен ли арбуз

Сезон арбузов и дынь ещё не начался, а в магазинах и на рынках ими уже давно торгуют. Насколько безопасны такие плоды? Астраханские и краснодарские арбузы появятся в магазинах ближе к августу. Москвичи ждать не любят

//Город М

«Оскар» для радио

«Оскар» для радио

Большой праздник, на который собрались медийные персоны, радиоведущие, руководители медиахолдингов и артисты, состоялся в Crocus City Hall. Здесь вручали «Золотые микрофоны» XVI Национальной премии «Радиомания».

//Наука

Ученые выяснили, почему Антарктида тает: "глобальное потепление" не при чем

Ученые выяснили, почему Антарктида тает: "глобальное потепление" не при чем

Ранее «Аргументы недели» сообщали про образование в Антарктиде гигантского айсберга. Сообщалось, что ледники скорее всего будут исчезать на Северном полюсе, а на Южном, где этого льда намного больше.

//Культура

Театралы-перекупщики

Театралы-перекупщики

За 100 тыс. рублей можно сходить на балет в Большой театр, за несколько десятков тысяч – в Театр наций, Ленком или «Современник». Перекупкой билетов теперь заведует мафия. Сможет ли новый закон оградить зрителей от дельцов, перепродающих билеты по заоблачным ценам?

//Культура

Риски в темной подворотне

Риски в темной подворотне

Отец Яна Цапника был актёром, мама – спортсменкой, бегуньей. Мама хотела, чтобы сын стал артистом, а папа мечтал, чтобы Ян посвятил жизнь спорту. Ян же после школы пошёл работать поваром-кондитером в столовую швейной фабрики для глухонемых

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Культура

Александр Петров: получится ли герой?

Александр Петров: получится ли герой?

Интересных молодых актёрских лиц в России всегда в избытке, а вот для того, чтобы из них особенно и сильно выделилось какое-то одно чрезвычайное лицо, нужно, чтобы «сошёлся пасьянс из тысячи колод» (выражение драматурга Е. Шварца). Редко, но бывает

//Культура

Зачем быть сильной в мирное время

Зачем быть сильной в мирное время

Ирина Апексимова – воплощение независимого женского характера. Подобные роли она играет и на сцене, и особенно в кино: «Лимита», «Святой», «День рождения Буржуя», «Клетка», «Есенин», и др. А ещё Ирина умеет круто менять свою жизнь.

//Наука

Ученые уверены, что на Сатурне есть жизнь: на планете обнаружен спирт

Ученые уверены, что на Сатурне есть жизнь: на планете обнаружен спирт

Один из спутников Сатурна, Энцелад, давно «подозревается» учеными в том, что на нем есть жизнь. После последних открытий в этом еще больше уверенности: на Энцеладе обнаружен органический спирт.

//Армия

«Королева Елизавета» против «Кузи»

«Королева Елизавета» против «Кузи»

Британия всего за пару поколений превратилась из империи всего лишь в младшего партнёра одной из двух мировых сверхдержав. Но куда неприятнее лишиться не только владений, силы и влияния, но и мозгов.

//Экономика

Вкусное ремесло

Вкусное ремесло

Артизанальная (от французского слова artisanal – «ремесло»), она же крафтовая (craft – тоже «ремесло», но уже по-английски), она же ремесленная еда – это продукт ручного труда при минимальном участии техники

//Авто

Власти Москвы назвали, какой будет доля плантных автопарковок

Власти Москвы назвали, какой будет доля плантных автопарковок

О доле платных автопарковок в Москве 5 июля говорил заместитель столичного мэра Марат Хуснуллин. Чиновник заявил, что власти Москвы активно вводят в мегаполисе платное парковочное пространство.

//Общество

МЧС: на Москву надвигается мощная гроза

МЧС: на Москву надвигается мощная гроза

В ближайший час погода в Москве резко испортится и столицу накроет сильнейшая гроза и ветер, сообщает ГУ МЧС. Москву ожидает сильный дождь и ветер. Жителей и гостей столицы призывают быть осторожнее.

//Общество

Зелёный лидер Земли

Зелёный лидер Земли

ООН подсчитала число деревьев на планете, результат вышел неожиданным. Мировым лидером по зелёным насаждениям оказалась не Бразилия, а Россия. В нашей стране 20% зелёного покрова планеты.

//Общество

Защита архитектора

Защита архитектора

В России ударными темпами идёт работа над подготовкой новой редакции «Закона об архитектурной деятельности». Строительный комплекс страны работает, невзирая на экономический кризис. Почему вдруг возникла необходимость менять действующее законодательство?

//Армия

На Балтике начались учения ВМС

На Балтике начались учения ВМС

Порядка двух десятков боевых кораблей Балтийского флота российских ВМС задействовано в учениях, которые стартовали 5 июля. В морской части учений боевые корабли ВМС РФ отработают действия в группе.

//Экономика

Световой меч правительства

Световой меч правительства

Правительство подготовило новую энергостратегию. На сей раз столбовую дорогу развития энергетики нарисовали до 2035 года. Какими неожиданностями порадуют? Главное, не будет ли очередных сюрпризов с тарифами?

//Экономика

Вилы за забором

Вилы за забором

Каждый третий россиянин имеет загородный дом, именуемый дачей, – невиданная роскошь по европейским меркам. Исторически сложилось, что за пользование землёй, имуществом и электроэнергией дачники платят относительно скромные суммы

//Экономика

Силовой захват мира

Силовой захват мира

Россия крутит мир, мы совершили очередной прорыв в экспорте мощных турбин. Продажи этого сложного и невероятно дорогого оборудования могут принести больше, чем экспорт вооружений.

//Общество

ФАНО России готово  к вызовам времени

ФАНО России готово  к вызовам времени

Когда началась реформа РАН, многие учёные со скептицизмом встретили новость о том, что отныне ресурсами отечественной науки станет управлять Федеральное агентство научных организаций. Мол, это приведет к разрушению системы управления наукой

//Спорт

Мутко: лимит на легионеров в российском футболе поменялся

Мутко: лимит на легионеров в российском футболе поменялся

Лимит на легионеров в российском футболе изменился. Об этом журналистам заявил 5 июля президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко. Изменения станут действовать со следующего сезона.

//Политика

Медведев вступает в «Единую Европу»?

Медведев вступает в «Единую Европу»?

Поездка Дмитрия Медведева на похороны Гельмута Коля вновь воскресила в России разговоры о том, что Запад хотел бы видеть российского премьера преемником Владимира Путина. На носу выборы главы государства, и история повторяется.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости GlobalTeaser

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости Redtram

sungrado
//Наши партнеры