На Балтике начались учения ВМС

Порядка двух десятков боевых кораблей Балтийского флота российских ВМС задействовано в учениях, которые стартовали 5 июля. В морской части учений боевые корабли ВМС РФ отработают действия в группе.

В морских учениях на Балтике задействовано порядка двадцати боевых кораблей, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя флота Романа Мартова.

Порядка двух десятков военных кораблей, катеров и судов сопровождения отработают действия разнородных сил Балтфлота в группе с боевым предназначением.

Экипажи надводных кораблей покажут умение бороться с подводными лодками и с атаками условного противника с воздуха. Тральщики и малые противолодочные корабли отработают задачи по охране и обороне водного района. В учениях задействована противолодочная авиация флота.