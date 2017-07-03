Минобороны сообщило о 15 самолетах-разведчиках у границ России

Минобороны сообщает о повышенном интересе со стороны иностранных самолетов-разведчиков, которые только за последнюю неделю совершили 15 наблюдательных полетов у российских границ.



Особое «любопытство» проявляли самолеты четырех стран: США, Швеции, Норвегии и Японии. Лидером по числу разведывательных вылетов стала американская авиация (восемь полетов). Наблюдения велись с помощью разведывательного самолета RC-135 и беспилотника RQ-4В Global Hawk. Швеция совершила три вылета на самолете «Гольфстрим», Норвегия и Япония – по два вылета. При этом российские истребители шесть раз поднимались на перехват, сообщается на сайте оборонного ведомства.



Недавно СМИ сообщали о сопровождении истребителем НАТО борта Министра обороны Сергея Шойгу.





