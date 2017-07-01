Все технические подробности держатся в строжайшем секрете, так что экипировка солдат будущего – это красота для тех, кто понимает. Но и тем, кто не силен в технических нюансах, тоже очень интересно.

Выставка, открывшаяся 1 июля в Москве, приурочена к презентации Центра прототипирования высокой сложности, передает телеканал RT.

На выставке представили подробную модель экипировки российского солдата ближайшего будущего.

Разработка военной экипировки полностью уникальна и может сильно удивить тех, кто знает об экипировке «солдат будущего» по фильмам и книгам. При этом речь идет не только и не столько об обмундировании и защите, но и о вооружении солдата и его техническом оснащении (способность «видеть» в темноте и «слышать» на большом расстоянии или вообще под водой).