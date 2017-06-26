Российская армия будет оснащена не имеющим аналогов в мире противогазом

Интегрированный в комплектацию индивидуальной экипировки «Ратник-2» и адаптируемый под перспективные образцы военной формы противогаз ПМК-4 принят на снабжение частей Вооружённых сил России.

В первую очередь противогазами нового поколения будут обеспечиваться войска РХБ защиты, ВДВ, разведывательные соединения Сухопутных войск, а также Силы специальных операций.

В модернизированном противогазе реализованы лучшие технические решения, которые используются в мировой практике при создании средств индивидуальной защиты органов дыхания.

В частности, изготовленная из отечественного синтетического бутилкаучука и силикона шлем-маска противогаза по показателям эластичности заметно выше характеристик шлема-маски лучших зарубежных аналогов.

По комплексному показателю технический уровень противогаза ПМК-4 не уступает лучшим зарубежным аналогам, а по основным защитным и эксплуатационным характеристикам превосходит их в 1,5 – 2,0 раза.