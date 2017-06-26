Минобороны успешно запустило «Булаву» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» успешно выполнил стрельбу межконтинентальной баллистической ракетой «Булава». Пуск прошёл из назначенного района в акватории Баренцева моря по полигону Кура на Камчатке.

Субмарина запускала ракету, находясь под водой, в соответствии с планом боевой подготовки. Параметры траектории полета «Булавы» отработаны в штатном режиме.

«Булава» — это новейшая российская трехступенчатая твердотопливная ракета, которой вооружат атомные подводные крейсеры. Ракета способна нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков индивидуального наведения. Ранее стало известно, что модернизированная «Булава» станет мощнее. По имеющимся данным, при модернизации полезная нагрузка возрастет более чем вдвое, а дальность полета будет увеличена до 12 тысяч километров.

Сейчас на вооружении ВМФ России состоят три АПЛ класса «Борей»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».