В США взорвался истребитель

Истребитель-бомбардировщик взорвался на военной авиабазе при проведения обслуживания. Инцидент произошел в Калифорнии. Взорвался самолет войск морской пехоты истребитель-бомбардировщик F/A-18.

О взрыве военного самолета США передает телеканал «Вести».

Представитель летного подразделения, где произошел инцидент, Курт Стал, заявил СМИ, что самолет взорвался на земле во время работ по его обслуживанию. Сам самолет после взрыва сильно поврежден.

При взрыве два морских пехотинца получили сильные ожоги и были госпитализированы.

Ранее в СМИ появилась информация о катастрофе многоцелевого американского истребителя F-16 в штате Техас, - тогда летчику удалось катапультироваться.