В НАТО не знали о присутствии Шойгу на борту сопровождаемого самолета

В НАТО не знали, что российский министр обороны Сергей Шойгу находился на борту одного из самолетов, который натовские ВВС пытались сопроводить над нейтральными водами Балтийского моря.

«Поскольку самолеты не идентифицировали себя или не реагировали на запросы контроля воздушного движения, истребители НАТО были подняты, чтобы идентифицировать их, согласно стандартным процедурам», - пояснил ситуацию ответственный сотрудник аппарата штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе (цитата «Интерфакса»). У натовских ВВС не было информации о том, кто находился на борту.

Стоит заметить, что российская сторона предлагала НАТО в нейтральном пространстве включать на военных самолетах транспондеры, которые позволяют диспетчерам определять принадлежность самолета. Но в Альянсе отмолчались. Практика полетов без включенных радиоответчиков продолжается. Когда иностранные военные самолеты приближаются к нашим границам мы тоже поднимаем истребители на перехват, а когда наши военные самолеты вылетают за пределы границы России, их сопровождают самолеты НАТО, как было накануне.

«Комсомольская правда» попыталась узнать, что случилось бы, не измени натовский самолет свой курс. Главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко полагает, что в самом крайнем случае дело могло бы дойти до ракет «воздух-воздух». Обычно после показа оружия, которое наш СУ-27 продемонстрировал при вчерашнем инциденте, следует его применение. Но прежде российский летчик пошел бы на максимальное сближение с иностранным самолетом. И только если бы этот маневр не помог, вступило бы в действие оружие.