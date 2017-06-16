Шаманов опроверг повышение выслуги лет для военных

Председатель комитета Госдумы по обороне, экс-главком ВДВ РФ генерал Владимир Шаманов опроверг информацию о повышении выслуги лет для военных с 20 до 25 лет.

По словам Шаманова, законопроект о повышении нижнего предела выслуги лет, дающего право на военную пенсию, не поступал в комитет Госдумы по обороне. Шаманов с таким вопросом посоветовав обратиться к СМИ, которые распространили информацию о повышении выслуги лет для военнослужащих, - передает ТАСС.

Газета "Коммерсантъ" написала, что ведомства, в которых предусмотрена военная служба, разработали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет для военных.