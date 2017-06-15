Путин рассказал о планах снизить расходы на оборону

В интервью Оливеру Стоуну президент Владимир Путин рассказал о планах снизить в ближайшие три года расходы на оборону до 2,7-2,8% ВВП, в то время как сейчас на эти цели расходуется три с лишним процента.



По его словам главы государства, основная экономия бюджета в текущем году происходит как раз-таки за счет сохранения расходов на оборону. По мнению верховного главнокомандующего страны, современная армия должна быть компактной, но эффективной.



В конце апреля Стокгольмский институт исследования проблем мира подсчитал, что военные расходы России в 2016 году выросли на 5,9% и составили $69,2 млрд. Благодаря этому Россия обошла по военным расходам Саудовскую Аравию и заняла третью позицию среди мировых держав после США ($611 млрд) и Китая ($215 млрд).



Путин уже отмечал в разговоре со Стоуном, что США тратят «запредельные» деньги на свою оборону – свыше 460 миллиардов долларов в год. Сам американский режиссер считает, что Россия и Америка могли бы стать поистине "великими партнерами", и выразил великое сожаление о том, что в настоящее время отношения между двумя державами натянуты. Собственно, и за фильм он взялся лишь потому, что хотел предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между странами.



