Сибирские староверы дали российским воинам мастер-класс по выживанию

Более семи сотен военнослужащих Центрального военного округа (ЦВО).10 февраля получили уроки выживания от сибирских староверов. Солдаты горнострелковых подразделений учились выживать в горах.

Ранее староверы уже поводили «мастер-классы» для горных стрелков, сейчас эту практику Минобороны решило продолжить, сообщает «Лента.ру.

В оборонном ведомстве России сообщили, что в программу необычных учений на территории Республики Тува вошли занятия по тактике горно-стрелковых подразделений, огневая и физическая подготовка, а также уроки выживания от коренных жителей Сибири.

Староверы обучали военнослужащих простым приемам ориентирования на местности без применения приборов, разведению костра и добыче пропитания с помощью подручных средств.